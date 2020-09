Coronavirus, i decessi tornano ai livelli pre-pandemia ma serve cautela (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si tratta di un fenomeno che era atteso. Così ha definito il calo dei morti causati dal Covid e il ritorno ai livelli di gennaio Graziano Onder dell’Iss. Il capo dipartimento malattie cardiovascolari e dell’invecchiamento ha analizzato il rapporto del ministero della Salute spiegando che si tratta di ciò che in epidemiologia definiamo harvesting, letteralmente mietitura. Per il Covid il fenomeno si è sviluppato con i picchi di mortalità altissimi tra marzo e parile, soprattutto nei centri urbani, con Bergamo che andata addirittura al 500% in più rispetto agli anni precedenti. LEGGI ANCHE >>> Lotta al Covid, Trump contro l’OMS: “Sul vaccino facciamo da soli” Harvestin ovvero «l’eccesso di mortalità anticipata» Onder ha spiegato che, dopo i picchi di ... Leggi su giornalettismo

