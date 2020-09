Calendario Serie A: sarà ancora Juve-Inter per lo scudetto? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Oggi è stato sorteggiato il Calendario di Serie A che ha offerto spunti di riflessione in vista della nuova stagione Si riparte con grandi aspettative e qualche apprensione, in attesa di tornare a riempire gli stadi i tifosi si possono consolare con l’intramontabile duello scudetto tra la Juve del debuttante Pirlo e l’Inter del veterano Conte. E una Serie di variabili che potranno incidere anche più del previsto: dal Milan del “rinnovato” Ibra alla Lazio della Scarpa d’oro Immobile, all’Atalanta ancora orfana di Ilicic, ma le questioni più delicate rimangono fuori dal campo con il Covid-19 che proprio come l’anno scorso minaccia di mettere nuovamente in scacco il calcio italiano. Sarà una ripartenza ... Leggi su calcionews24

