Calendario Serie A 2020/2021, le date dei Big Match: tutto pronto per il fischio d’inizio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Calendario Serie A 2020/2021, le date dei Big Match: tutto pronto per il fischio d’inizio. Le 20 squadre stanno aspettando con ansia il 19 e il 20 settembre per poter dar via di nuovo alla sfida scudetto. La fine del nuovo campionato è prevista per il 23 maggio 2021. Naturalmente le date potrebbero subire modifiche, soprattutto a causa dell’emergenza da coronavirus ancora in corso. Dunque il calcio, anche se con tutte le accortezze del caso, tornerà ad animare le serate degli italiani. Dopo essersi aggiudicata il nono scudetto consecutivo, la Juventus sogna già il decimo, ma dovrà confrontarsi soprattutto con la grinta di Inter, ... Leggi su urbanpost

Inter : ?? | CALENDARIO Ecco il calendario completo della @SerieA '20/'21 dei nerazzurri #SerieATIM #NonPrendereImpegni ?? - Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - OfficialASRoma : ?? Calendario Serie A ??? Le date da segnare ???? #ASRoma - SmorfiaDigitale : Serie A, il calendario: avvio di fuoco per la Juve. Subito Samp, Roma e Napoli - Lore2261984 : RT @SkySport: Lazio, Inzaghi: 'Calendario complesso. Al ritorno avremo tanti big match in trasferta' -