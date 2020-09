Bonus malus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Bonus per le vacanze, ma anche per comprare una bicicletta o un monopattino. E poi ancora un Bonus per pagare la baby sitter o l’iscrizione dei figli ai centri estivi, uno per la colf e la badante, uno per le casalinghe, un altro per i ristoratori. Ancora, un Bonus per i lavoratori autonomi. E la lista prosegue. Ma che effetto ha avuto la spinta impressa dal Governo sul Paese con il protocollo del Bonus Covid in termini di soldi spesi per risollevare l’economia? Solo sommando i soldi stanziati per questi Bonus si arriva a circa 8 miliardi. Al netto di errori e procedure affossate dalla burocrazia, l’impatto positivo sui consumi per ora non c’è stato. Secondo Confcommercio quest’anno la pandemia brucerà 116 miliardi di consumi, circa 1.900 euro a testa. Ma ... Leggi su huffingtonpost

La spinta impressa dal Governo con una lunga lista di incentivi ai consumi non ha smosso l'economia. Mariano Bella (Confcommercio) all'Huffpost: "È una logica perdente, da inseguimento. Non crei stimo ...

Quando il bonus è malus. Tutti i flop degli aiuti economici post pandemia

Dal bonus vacanze ignorato dai più al bonus mobilità che continua a essere posticipato, senza dimenticare il bonus per le partite IVA preso anche dai "furbetti" in Parlamento... La fretta con cui l’es ...

