Biodigestore, la Nestlé: "Preoccupazione per l'impatto sulle produzioni"

Benevento – "Con riferimento alle recenti notizie circa la concreta ipotesi dell'installazione di un impianto per il trattamento di importanti quantità di biomasse nell'area di Ponte Valentino, Nestlé si unisce agli altri operatori agroalimentari del territorio nell'esprimere preoccupazione sull'impatto che tale impianto potrebbe avere sulle produzioni delle eccellenze locali, sia in termini tecnico/pratici che di futura reputazione del territorio stesso. Nestlé ha deciso per importanti investimenti sulla propria fabbrica locale proprio in funzione della rilevanza che questo territorio ha in termini di vocazione agroalimentare e auspica ...

