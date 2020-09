Benevento, Lapadula firma e piace Dabo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Benevento - Mentre la squadra giallorossa era in volo dall' Austria , Gianluca Lapadula firmava il contratto che lo legherà per le prossime tre stagioni al Benevento . Il bomber torinese, che era ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Benevento, Lapadula firma e piace Dabo: Triennale per l'attaccante ex Lecce e oltre a Caprari piace anche il centro… - Fantacalcio : Calciomercato Benevento, oggi firma Lapadula: si complica Caprari - pianetagenoa : Corriere dello Sport - Lapadula firma. Ora il Benevento marca Caprari - - Max_Mogavero : #Benevento, Lapadula ci mette la firma: contratto di tre anni. Caprari tentenna, ma la Strega conserva la fiducia s… - ottopagine : Benevento, Lapadula ok, Caprari in forse #Benevento -