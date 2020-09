Benevento, Filippo Inzaghi: “Che rabbia non iniziare con la prima giornata” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Che rabbia non essere presente alla prima di campionato per festeggiare il ritorno in serie A. Aspettavamo con ansia il debutto. Con l’Inter? Ma sì, tanto tutte le avversarie sono temibili, dalla prima all’ultima. Comunque questo rinvio, in parte, mi consola soprattutto per i tifosi che potranno, lo spero tanto, forse essere presenti sugli spalti del Vigorito per ammirare una grande del campionato”. Lo ha detto l’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, commentando il fatto che la sfida contro l’Inter, sorteggiata nella prima giornata, è in automatico rinviata al 30 settembre. Il calendario offre a dicembre una sfida contro il fratello Simone, allenatore della Lazio: “Il mio occhio al calendario, comunque, ... Leggi su sportface

