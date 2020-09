Beatrice Valli le mamme si stancano di più scoppia la bufera sul web (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’ex corteggiatrice Beatrice Valli è sposata con il suo tronista Marco Fantini, ed è mamma di tre bimbi, la più piccola è Azzurra, nuova arrivata da qualche mese. Beatrice, rispondendo ironicamente ad una domanda che le era stata posta su “Instagram”, infatti, avrebbe dichiarato che fatichi a comprendere come una donna senza figli possa davvero definirsi stanca. La risposta, tuttavia, non è piaciuta a molti, scaturendo una vera e propria polemica sui social, in particolar modo “Twitter”, dove l’influencer è subito entrata in tendenza. Beatrice Valli aveva aggiunto alla risposta pubblicata su “Instagram” una lunga serie di emoji sorridenti, a dimostrazione del fatto che stesse seriamente scherzando, è stata ... Leggi su people24.myblog

LadySamantha86 : RT @amirapvt: Cara Beatrice Valli volevo dirti che si può essere stanchi anche senza figli. Soprattutto quando non passi due mesi a Forte… - Novella_2000 : Il sondaggio FLOP di Beatrice Valli: chiede il parere delle sue fan, ma il risultato... (FOTO) - chiara_diluna : Appena scoperto che Beatrice Valli ha 25 anni pensavo ne avesse 10 in più è proprio vero che i figli ti stancano - occhiaieviola : RT @vafanciorocazo: A quanto pare Beatrice Valli non sa che esistono donne che crescono due o più figli facendo un lavoro vero e sicurament… - davisriveira : se mia mamma leggesse la risposta di beatrice valli alla domanda “è faticosa la vita con tre bimbi?”, forse andrebbe a prenderla a sberle -