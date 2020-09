Batterio Killer a Verona, annidato nei rubinetti e nei biberon: 100 neonati colpiti in 5 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si chiama Anna Maria e pesa 2,840 chili, è la bimba nata due minuti dopo la mezzanotte all’Ospedale della Donna e del Bambino di Verona, a Borgo Trento, e rappresenta un tentativo di ripartenza per la clinica dopo la lunga operazione di bonifica durata due mesi e mezzo in seguito ai casi di infezione da Citrobacter, che hanno colpito un centinaio di neonati e hanno causato quattro vittime dal 2017 a oggi.Il Batterio Killer è stato trasportato dall’acqua dell’ospedale. Così ha stabilito la relazione di una Commissione ispettiva attivata dalla Regione Veneto che ha trovato il Batterio Citrobacter koseri su “alcuni rubinetti e sulle superfici interne ed esterne dei biberon”.I numeri del Citrobacter koseri. Dalla ... Leggi su huffingtonpost

