Afragola, furto all'Ikea: escono dallo store con il carrello carico di merce senza pagare. Bloccati (Di mercoledì 2 settembre 2020) Maxi-furto all'Ikea sventato dai carabinieri di Afragola. Due giovani incensurati della costiera sorrentina di 26 e 20 anni sono stati fermati mentre spingevano un carrello carico di merce verso l'auto. Rispondono di furto aggravato. Afragola, furto all'Ikea: fermati in due Secondo quanto ricostruito, i due hanno attraversato in modo disinvolto la barriera delle casse di …

«Stiamo caricando la roba in macchina e poi rientriamo a pagare»: questa la giustificazione trovata da due giovani incensurati della costiera sorrentina di 26 e 20 anni, denunciati per tentato furto a ...“Stiamo caricando la roba in macchina e poi rientriamo a pagare": questa la giustificazione trovata da due giovani incensurati della costiera sorrentina di 26 e 20 anni, denunciati per tentato furto a ...