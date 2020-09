Wolverhampton, Adama Traoré positivo al Covid-19 (Di martedì 1 settembre 2020) Il debutto di Adama Traoré con la nazionale spagnola probabilmente dovrà ancora aspettare. Infatti, l’esterno di origini maliane del Wolverhampton, che era stato convocato da Luis Enrique in vista delle sfide di Nations League, è risultato positivo al Covid-19 e non potrà lasciare l’Inghilterra. Il calciatore dovrà sottoporsi al secondo test Pcr per capire se potrà raggiungere o meno i compagni di nazionale. Leggi su sportface

Adama Traoré ha escogitato un trucco per evitare le trattenute dei difensori e il rischio di subire lussazioni alla spalla. Prima di ogni partita oppure durante l’intervallo cosparge le braccia di oli ...

La Juventus di Andrea Pirlo nasce oggi. Mentre il neo tecnico bianconero si appresta a preparare la nuova stagione, però, l’uomo mercato bianconero Fabio Paratici cerca innesti utili alla rosa dell’ex ...

