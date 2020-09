Villa Alberto Sordi in vendita: una cifra da capogiro per acquistarla (Di martedì 1 settembre 2020) La Villa di Alberto Sordi è stata messa in vendita. Prima di appartenere all’attore romano, lo splendido immobile a picco sul mare ha avuto anche un altro illustre proprietario. La spettacolare Villa di Alberto Sordi, a picco sulla meravigliosa Costa degli Etruschi, a Castiglioncello, in provincia di Livorno, Toscana, è stata messa in vendita ad una cifra da capogiro. La Villa, oltre ad Alberto Sordi, ha avuto anche un altro proprietario illustre, si tratta del pittore ritrattista Vittorio Corcos. L’artista, di origini ebraiche, nacque a Livorno e frequentò l’Accademia di belle arti di Firenze. Nel 1880 si ... Leggi su bloglive

Maggievolution : RT @Corriere: È ancora in vendita la villa al mare di Alberto Sordi. Costruita a picco sugli scogli a Castiglioncello, è una dimora di fine… - Caleamity : RT @Corriere: È ancora in vendita la villa al mare di Alberto Sordi. Costruita a picco sugli scogli a Castiglioncello, è una dimora di fine… - Carla82495714 : RT @Corriere: È ancora in vendita la villa al mare di Alberto Sordi. Costruita a picco sugli scogli a Castiglioncello, è una dimora di fine… - Corriere : È ancora in vendita la villa al mare di Alberto Sordi. Costruita a picco sugli scogli a Castiglioncello, è una dimo… - zazoomblog : Castinglioncello in vendita l’ex villa di Alberto Sordi: quanto costa - #Castinglioncello #vendita #villa -