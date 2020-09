TS – Koulibaly andrà al City la prossima settimana. Il sostituto arriverà dall’Olanda (Di martedì 1 settembre 2020) TUTTOSPORT – Koulibaly andrà al City. Il suo sostituto arriverà dall’Olanda L’edizione odierna di Tuttosport affronta la questione Koulibaly. Secondo il quotidiano, il senegalese andrà … L'articolo TS – Koulibaly andrà al City la prossima settimana. Il sostituto arriverà dall’Olanda proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : #Calciomercato – #Koulibaly andrà al #MCity la prossima settimana. Il sostituto arriverà dall’Olanda - napolista : Tuttosport: tra una settimana #Koulibaly sarà del #City L’accordo è stato trovato per 65 milioni, con 5 di bonus e… - MarkMar47699133 : @AmraamAim @cmdotcom Al culmine ? Ma se lui ha solo camminato sul campo da quel momento. Vedremo Koulibaly che andra per 50 a@massimo. - Dario83229428 : @AlfredoPedulla Buonasera, ritiene sempre che Koulibaly alla fine andrà via? - ivanotenneriel1 : RT @Sput_Azz: +++ATTENZIONE+++ Tenete bene a mente una cosa,la SSC Napoli vuole rinforzare la propria squadra,non indebolirla. Se andra’vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly andrà Antonelli (entourage Rog): "A gennaio c'è stato un errore. Vi dico la mia su Koulibaly al Real... SpazioNapoli