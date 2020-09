Trump difende il ragazzo che ha ucciso due persone a Kenosha e conferma il comizio (Di martedì 1 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso le azioni di Kyle Rittenhouse, il 17enne dell’Illinois accusato di aver ucciso due persone martedì scorso durante le proteste a Kenosha, nel Wisconsin, e ha giustificato i gruppi di destra che sabato hanno partecipato agli scontri a Portland (Oregon). “Stiamo valutando le sue azioni - ha risposto a una domanda sul perché non ha condannato l’operato del giovane - ma hai visto anche tu il video e lui stava cercando di scappare da loro (i manifestanti), suppongo, ed è caduto e lo hanno attaccato molto violentemente. Probabilmente lo avrebbero ucciso”.Il 17enne è attualmente rinchiuso nella prigione di Lake County e deve affrontare due capi d’accusa per omicidio e uno per tentato omicidio per ... Leggi su huffingtonpost

