Trasporto pubblico, c’è l’accordo: aumenta all’80% la capienza massima (Di martedì 1 settembre 2020) Il Governo mette 350 milioni a disposizione degli enti locali per la gestione del Trasporto pubblico. In arrivo nuove corse aggiuntive per colmare la riduzione del numero di passeggeri. Arriva il tanto atteso accordo tra il Governo nazionale e gli enti locali per la gestione del Trasporto pubblico. L’aspetto più importante da discutere era quello … L'articolo Trasporto pubblico, c’è l’accordo: aumenta all’80% la capienza massima proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

moovit_it : Trasporto pubblico: a breve nell'app Moovit sarà disponibile la nuova funzione per monitorare in tempo reale il tas… - Agenzia_Ansa : Accordo sul trasporto pubblico locale nella Conferenza Unificata, capienza non oltre l'80% #ANSA - sbonaccini : Raggiunto l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali anche sul trasporto pubblico locale e scolastico, un altro… - 4thdoctor_scarf : RT @Rob_inho_: A Napoli siamo all'avanguardia sul trasporto pubblico, tenimm' e pullman c'o cesso aret - MonicaRiotCapo : RT @Rob_inho_: A Napoli siamo all'avanguardia sul trasporto pubblico, tenimm' e pullman c'o cesso aret -