Totti: “Io alla Roma? Credo che Friedkin mi inviterà a prendere un caffè” (Di martedì 1 settembre 2020) Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista a Paolo Condò su ‘Repubblica’. L’ex capitano della Roma è tornato a parlare del suo possibile rientro in società: “Al momento non c’è stato alcun contatto. Se lei mi chiede quando incontrerò la famiglia Friedkin le rispondo: quando mi inviteranno a prendere un caffè, e sinceramente penso che succederà. La situazione è in questi termini: dopo lo strappo dell’anno scorso mi sono reinventato una vita professionale interessante e piacevole. Lavoro con vecchi amici: Candela segue la Francia, Aldair il Sudamerica. Assieme cerchiamo ragazzi con qualità di base notevoli, e spieghiamo loro la mentalità che porta al vertice. Questo vuol dire che non brucio ... Leggi su calcioweb.eu

