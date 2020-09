Tifone Maysak in Giappone, venti 240 km/h | video (Di martedì 1 settembre 2020) Si sta abbattendo in queste ore il super Tifone Maysak in Giappone, sulla costa sud occidentale nel distretto di Okinawa, che ha causato non pochi danni. È atteso anche in Corea del Sud. Tifone Cina2mp4 None Tifone Filippine None Meranti, il Tifone su Taiwan e Cina None Leggi su panorama

