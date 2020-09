Temptation Island, Giada Giovannelli picchiata dal padre: “Sono inca***ta” (Di martedì 1 settembre 2020) L’ex concorrente di ‘Temptation Island’ Giada Giovannelli ha denunciato la violenza del padre su Instagram, mostrando il naso insanguinato. Gli appassionati di ‘Temptation Island‘ sono rimasti basiti nel vedere una delle ultime foto Instagram di Giada Giovannelli. Nello scatto, infatti, l’ex concorrente del reality ha il volto graffiato e sangue che le cola dal naso. … L'articolo Temptation Island, Giada Giovannelli picchiata dal padre: “Sono inca***ta” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - Novella_2000 : Ex protagonista di Temptation Island mostra il volto tumefatto e accusa: 'Ecco mio padre' - gossipblogit : Giada Giovanelli di 'Temptation Island' con il naso sanguinante: 'Ecco mio padre, ora sono al pronto soccorso' - MondoTV241 : Giada Giovanelli, ex di Temptation Island, aggredita: il messaggio sui social (FOTO) #giadagiovanelli - dysagiata : Ma ciavy e valera di temptation island sono tornati insieme -