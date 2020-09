Temptation Island, Giada Giovanelli sanguina dal naso: “Ecco mio padre, mi sono rotta di starmene zitta” (Di martedì 1 settembre 2020) Temptation Island, Giada Giovanelli sanguina dal naso L’ex protagonista di Temptation Island Giada Giovanelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie alquanto scioccanti. La 30enne si mostra con il naso sanguinante, nella didascalia scrive: “Ecco mio padre”. Poi aggiunge: “Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c….”. E ancora: “Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma ... Leggi su tpi

