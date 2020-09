Snapdragon 732G: novità e differenze (Di martedì 1 settembre 2020) Qualcomm ha da poco ufficializzato il lancio del nuovo Snapdragon 732G che andrà a sostituire il modello Snapdragon 730G ideato per il segmento Gaming. Snapdragon 732G – Ottimizzazioni IA e hardware Nella scorsa giornata Qualcomm ha condiviso tutti i dettagli principali che andranno a caratterizzare il nuovo SoC mobile progettato per il segmento Gaming. Il nuovo processore Snapdragon 732G è una versione potenziata del precedente modello, numerato come 730G, che già introduceva prestazioni mirate a garantire giochi fluidi e scattanti. Lo Snapdragon 732G vanta una versione sbloccata della CPU Kryo 470 portando una velocità di clock di 2.3 GHz. Il comparto grafico presenta anch’esso delle migliorie ... Leggi su windowsinsiders

