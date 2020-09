Salute: biopsia cerebrale eseguita con un braccio robotico (Di martedì 1 settembre 2020) La Nurochirurgia dell’Azienda Ospedale Università di Padova, ha eseguito un delicato intervento di neurochirurgia robotica su un uomo di 54 anni affetto da un tumore cerebrale posizionato in sede profonda occipitale destra di 3 cm di diametro. Il Prof. Andrea Landi, Neurochirurgo, primo operatore dell’equipe chirurgica, ha condotto l’intervento per raggiungere la neoplasia del cervello, che non sarebbe stata altrimenti accessibile per via chirurgica tradizionale. Il Prof. Domenico D’Avella, direttore Cattedra di Neurochirurgia/Università di Padova e la Neurochirurgia, diretta dal Dott. Franco Chioffi, hanno utilizzato un sistema tecnologico che consiste nell’integrazione del neuro-navigatore con un braccio robotico, in grado di allineare e posizionare autonomamente gli strumenti ... Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - PADOVA, 01 SET - Il Reparto di Nurochirurgia dell'Azienda Ospedale Università di Padova ha eseguito un delicato intervento di neurochirurgia robotica su un uomo di 54 anni affetto da un tumor ...

Dottoranda dell'Università di Pisa vince il Bando di ricerca del Ministero della Salute

Virginia Mamone, ingegnere biomedico al terzo anno di dottorato, ha proposto un progetto per sviluppare il primo dispositivo chirurgico di Realtà Aumentata basato sulla proiezione Virginia Mamone, cla ...

