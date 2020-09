Referendum: il 12 settembre il #VotaSìDay. Organizza un banchetto nella tua città! (Di martedì 1 settembre 2020) C’è un appuntamento importantissimo che attende i cittadini italiani il 20 e 21 settembre: andiamo a votare al Referendum e votiamo SI. Con il taglio di 345 poltrone di deputati e senatori possiamo rendere più efficiente il Parlamento. Sabato 12 settembre, a una settimana dal Referendum, si terrà il #VotaSìDay, una giornata in cui siamo tutti chiamati a informare e a diffondere le ragioni del SI per il taglio di 345 parlamentari per le strade e nelle piazze italiane. Partecipa anche tu! Organizza un banchetto o un gazebo e aiutaci a diffondere questa battaglia. Puoi chiedere supporto anche ai facilitatori regionali formazione e coinvolgimento e relazioni interne del Team del Futuro. Trovi i contatti a questo link. Dopo anni di impegno del MoVimento 5 ... Leggi su ilblogdellestelle

