Referendum: Di Maio: "I veri populisti sono i sostenitori del NO" (Di mercoledì 2 settembre 2020) La data del Referendum confermativo sul taglio dei parlamentari si avvicina e Luigi Di Maio si scaglia contro i sostenitori del No: "Chissà come la prenderanno ora i fautori del No, gli stessi che mentono dicendo che la riduzione di 345 parlamentari comprometterà la rappresentanza. Inizieranno a chiamarci tutti populisti? Ma non sarà che i veri populisti sono loro?". Nicola Zingaretti: 'PD sotto attacco. Chi vuole le elezioni anticipate lo dica' Lo sfogo del segretario dem su Repubblica: "Non è più possibile sopportare l'ipocrisia di chi agisce per destabilizzare il quadro politico attuale". L'ex capo politico del M5S e ministro degli Esteri commenta su Facebook uno studio

