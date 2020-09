Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 avrà mondi che si caricheranno 'in meno di un secondo' (Di martedì 1 settembre 2020) Ratchet & Clank: Rift Apart è stato annunciato qualche mese fa e ora sappiamo che ha una finestra di lancio prevista per quanto uscirà anche PlayStation 5. In questo periodo abbiamo potuto dare uno sguardo ad alcuni video gameplay e con somma gioia dei fan, molte delle meccaniche dei precedenti capitoli sembrano essere tornate nella nuova avventura.Tuttavia, ciò su cui si sofferma il director del gioco Mike Daly, è la transizione tra i vari mondi, che su PlayStation 5 sarà incredibilmente veloce. "Una delle cose interessanti è che è ancora un gameplay continuo in cui si controlla il personaggio. Sono tutti mondi interconnessi, in cui il giocatore potrà viaggiare come meglio crede senza interruzioni". In termini ... Leggi su eurogamer

Sicuramente Ratchet And Clank Rift Apart è uno dei titoli più attesi per Playstation 5 ed è stato il protagonista assoluto del recente evento Opening Night Live di Gamescom 2020, durante il quale è st ...

