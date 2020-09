Olfattofilia, quando a eccitare sessualmente sono odori e profumi (Di martedì 1 settembre 2020) L'Olfattofilia, di cui parla questo articolo, non suona male come parola, eppure…Rispondi a questa domanda: Oseresti confessare che l'odore di qualcuno ti eccita sessualmente? Probabilmente non avresti problemi ad ammetterlo se si trattasse di un caso preciso, un profumo piacevole o una molla in più quando “entri in azione” con la tua partner. Ma qui si parla di ciò che gli esperti di parafilie chiamano "Barosmia", che è l'eccitazione che parte dall'odore, "Ozolagnia", se l'eccitazione sessuale è in risposta a odori forti,"Renifleurismo", quando l'eccitazione arriva come conseguenza specifica dell'odore di urina, “Olfactophilia” o Osmolagnia, se ti risvegliano l'odore delle ascelle o degli organi genitali, e infne l'"Antolagnia", ... Leggi su gqitalia

