Nintendo Switch eShop ora permette di cancellare i preordini fino a una settimana prima del lancio di un gioco (Di martedì 1 settembre 2020) Grosse novità per i fan di Nintendo e possessori di Nintendo Switch!Nintendo, infatti, ha annunciato che a partire da ora, i preordini del Nintendo Switch eShop possono essere annullati fino a sette giorni prima dell'uscita di un gioco. Da questo momento in poi saranno scalati i soldi dal vostro conto. I giochi che preordinate entro una settimana dal lancio verranno comunque addebitati immediatamente e non potrete annullare i pre-order.Leggi altro... Leggi su eurogamer

