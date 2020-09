Napoli, omaggio a Callejon sui social: «Grazie José!» – FOTO (Di martedì 1 settembre 2020) Il Napoli ha omaggiato José Maria Callejon, da oggi ufficialmente svincolato, con un video sui propri canali social Il Napoli, attraverso un video pubblicato sui social, ha salutato e omaggiato José Maria Callejon. L’attaccante è infatti ufficialmente un giocatore svincolato dopo la scadenza di contratto del 31 agosto 2020 con il club partenopeo. Callejon è arrivato al Napoli nel 2013 dopo l’esperienza con la maglia del Real Madrid diventando presto un idolo dei tifosi azzurri. Lo spagnolo, classe 1987, è ora libero di firmare con un nuovo club. Grazie José! 💙 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/PhgyWjAPxp — Official SSC ... Leggi su calcionews24

NCN_it : VIDEO - 'GRAZIE JOSÉ': IL NAPOLI OMAGGIA CALLEJON #Callejon #omaggio #saluto #svincolato #Napoli #GrazieJosé - Carmen2390 : RT @perchetendenza: 'José': Per l'omaggio del Napoli a José María Callejón, che da oggi non è più un giocatore azzurro - Elan54790845 : RT @perchetendenza: 'José': Per l'omaggio del Napoli a José María Callejón, che da oggi non è più un giocatore azzurro - 1926_cri : RT @perchetendenza: 'José': Per l'omaggio del Napoli a José María Callejón, che da oggi non è più un giocatore azzurro - perchetendenza : 'José': Per l'omaggio del Napoli a José María Callejón, che da oggi non è più un giocatore azzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli omaggio "Grazie José!". L'omaggio social del Napoli per Callejon: da oggi è ufficialmente svincolato TUTTO mercato WEB VIDEO – Addio Callejon, il Napoli saluta il suo esterno con un emozionante filmato

Sul proprio profilo Twitter, il Napoli ha pubblicato un omaggio a José Maria Callejon, ringraziandolo con un toccante video dei suoi migliori momenti con la maglia azzurra, di seguito il filmato.

Riccardo Muti, la prima volta a Ravello

È stato lui, con il suo gesto direttoriale, il 21 giugno, a rompere il silenzio imposto dalla pandemia e lo stesso giorno è stata lei a diffondere per prima la sua voce lirica: sono due vanti della Ca ...

Sul proprio profilo Twitter, il Napoli ha pubblicato un omaggio a José Maria Callejon, ringraziandolo con un toccante video dei suoi migliori momenti con la maglia azzurra, di seguito il filmato.È stato lui, con il suo gesto direttoriale, il 21 giugno, a rompere il silenzio imposto dalla pandemia e lo stesso giorno è stata lei a diffondere per prima la sua voce lirica: sono due vanti della Ca ...