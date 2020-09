Napoli, i contagiati salgono a 800: il bollettino (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano a preoccupare i numeri da coronavirus a Napoli, città dove è stato registrato un altro incremento di casi nelle ultime ore. Sono 284 i nuovi contagiati in più rispetto allo scorso venerdì, giorno in cui veniva rilasciato dal Comune di Napoli l’ultimo bollettino bisettimanale. Come riportato dall’Asl Napoli 1 Centro, sono attualmente 801 le persone positive in città con un aumento esponenziale negli ultimi tre giorni, dove si registra un solo guarito in più (891 in totale). Mentre sono in aumento i ricoveri in ospedale, restano fermi i numeri che riguardano i decessi e le persone in terapia intensiva. Di seguito il bollettino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

