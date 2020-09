Nadia Toffa, il colpo basso di Adriana Volpe divide il web (Di martedì 1 settembre 2020) Nadia Toffa è stata utilizzata da Adriana Volpe per colpire Giancarlo Magalli? Questa è l’impressione avuta dal web, attualmente in rivolta per quello che è stato considerato un colpo basso. Foto da Instagram: @NadiaToffaLa disputa tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è ormai leggendaria, i due hanno tolto la maschera terminata l’esperienza ai Fatti Vostri, dando vita a una serie di botta e risposta che va avanti ormai da anni, ma fors eha decisamente esagerato. L’ultima freccia è arriva dalla Volpe che nel corso dell’ultima puntata di Ogni Mattina ha forse calcato troppo la mano, facendo infuriare i fan. Ma cosa ... Leggi su chenews

davidemaggio : Quando l’unico modo per far parlare di sè è mettere in mezzo Magalli. Ma basta! - CheDonnait : #AdrianaVolpe, durante la diretta di #OgniMattina, ha utilizzato alcune dichiarazioni di #NadiaToffa contro… - Shinichi199E : RT @see_lallero: La Volpe vuole assolutamente sottolineare ancora una volta l'acredine verso Magalli non nominandolo, ma ha il pretesto del… - zazoomblog : Adriana Volpe attacca Giancarlo Magalli citando Nadia Toffa: è polemica - #Adriana #Volpe #attacca #Giancarlo - Unf_Tweet : Scivolone per Adriana Volpe che vuole ricordare Nadia Toffa ma cita Magalli -