Malta fa la furba e la Sea Watch la sbugiarda. L’Ong denuncia La Valletta: ha negato un porto a un’imbarcazione invitandola ad andare a Siracusa (Di martedì 1 settembre 2020) Sentiamo dire spesso che l’Italia è sola nell’affrontare l’emergenza sbarchi dal nord africa. Pochi sanno, però, che c’è addirittura chi anziché aiutarci preferisce spingere l’ondata di disperati verso le nostre coste. A rivelarlo è la ong Sea Watch che ieri, con un post al vetriolo sui social, ha puntato il dito contro Malta per l’episodio del gommone con 67 migranti a bordo, avvistato il 29 agosto scorso dal velivolo Moonbird a “25 miglia nautiche” da La Valletta. In quell’occasione il governo maltese si è guardato bene dall’indicare un porto sicuro per l’imbarcazione, preferendo limitarsi, scrive la ong tedesca su twitter, “a distribuire i giubbotti salvagente indicando la direzione per raggiungere ... Leggi su lanotiziagiornale

mau13_mau : @davidegrandi63 @MSF_ITALIA @SARwatchMED @MSF_Sea non ha cpito ancora una volta ciò che ho scritto o lo dimentica m… - davidegrandi63 : @mau13_mau @MSF_ITALIA @SARwatchMED @MSF_Sea La 'furba Malta' è anche MILLE volte più piccola dell'Italia. Sembra q… - mau13_mau : @davidegrandi63 @MSF_ITALIA @SARwatchMED @MSF_Sea Redistribuzione dove quando nessuno stato europeo si degna di pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Malta furba Malta fa la furba e la Sea Watch la sbugiarda. L'Ong denuncia La Valletta: ha negato un porto a un'imbarcazione invitandola ad andare a Siracusa LA NOTIZIA