Los Angeles: tensioni per un afroamericano ucciso dalla polizia (Di martedì 1 settembre 2020) A Los Angeles un afroamericano è stato colpito e ucciso, dopo un inseguimento, dagli agenti della contea nella zona sud della città Los Angeles. Un afroamericano, identificato dalla sua famiglia e dagli attivisti di Black Lives Matter come Dijon Kizzee, 29 anni, è stato colpito e ucciso da due agenti nel quartiere di Westmont. Secondo quanto riferisce la polizia, la sparatoria è avvenuta ieri. Alla fine di un inseguimento e dopo che la vittima avrebbe colpito uno degli agenti con un pugno. Alcune ore dopo, la folla ha cominciato a radunarsi sul posto. Sempre più numerosa, ha iniziato a protestare a chiedere risposte, scandendo i cori che caratterizzano la protesta del movimento in corso da mesi.

