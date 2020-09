La mascherina trasparente in silicone e senza elastici (Di martedì 1 settembre 2020) Superati 150 mila euro di raccolta per il progetto SeeUs95, una mascherina trasparente innovativa e auto-aderente. Una campagna su Kickstarter, la piattaforma di autofinanziamento per i progetti creativi, ha attirato l’attenzione di diversi media per il possibile contributo nella gestione della pandemia. SeeUs95 è il nome di una mascherina in silicone e altri materiali, progettata per aderire al volto delle persone senza bisogno di elastici alle orecchie né lacci da legare dietro la testa. L’obiettivo fissato dalla campagna era di 20.851 euro: ne sono già stati raccolti oltre 150 mila. L’altra caratteristica evidente della mascherina SeeUs95 è che è completamente trasparente. Questo ... Leggi su bloglive

