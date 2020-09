Il retroscena su Ciro Immobile: il grande rimpianto del Napoli secondo Alfredo Pedullà (Di martedì 1 settembre 2020) Ciro Immobile ha appena rinnovato con la Lazio per 4 milioni all’anno fino al 2025. E pensare che solo 4 anni fa il suo cartellino era valutato appena 10 milioni e oggi l’attaccante napoletano è Scarpa d’oro. Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportItalia svelando anche un retroscena sul bomber della Nazionale. “Ciro Immobile avrebbe potuto vestire la maglia del Napoli. Posso dire che può essere considerato un rimpianto per Aurelio De Laurentiis. Il calciatore sarebbe approdato volentieri in quella che è la sua città, il posto dove è nato”. “Il Napoli ci ha provato in passato, ma non se ... Leggi su calciomercato.napoli

