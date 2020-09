Il Cagliari da domani ad Aritzo per mini ritiro (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - Cagliari, 01 SET - Cagliari pronto a partire per Aritzo, centro montano in provincia di Nuoro: sarà l'unico ritiro fuori sede del precampionato della squadra guidata da Di Francesco. Per "... Leggi su corrieredellosport

AlfredoPedulla : #Nainggolan domani fa il tampone e inizia la preparazione con l’#Inter, c’è il placet di #Conte. Di #Cagliari event… - interclubpavia : Il Cagliari da domani ad Aritzo per mini ritiro - apetrazzuolo : CAGLIARI - Mini ritiro da domani ad Aritzo - lovingthealien0 : Oggi sto proprio uno schifo, mal di gola (ho lasciato la finestra aperta e sta iniziando a fare freddo) a go go e h… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS INTER, TORNA #NAINGGOLAN ???? Domani tampone per il belga. Inizierà la prepazione con i nerazzurri. C’… -

(ANSA) - CAGLIARI, 01 SET - Cagliari pronto a partire per Aritzo, centro montano in provincia di Nuoro: sarà l'unico ritiro fuori sede del precampionato della squadra guidata da Di Francesco. Per "sta ...

Inter, ecco Hakimi: primo giorno ad Appiano e tampone. C’è anche Nainggolan

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram Achraf Hakimi ha annunciato ieri sera di essere in viaggio per raggiungere la sua nuova squadra. Oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport ...

