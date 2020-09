I dati sul coronavirus di oggi, martedì 1 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 978 nuovi casi di contagio da coronavirus e 8 nuovi decessi, per un totale di 270.189 casi e 35.491 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 1.380, 92 in più Leggi su ilpost

fattoquotidiano : Immuni, dal segnale bluetooh (senza dati sensibili) le informazioni sul contatto con potenziali infetti. Ecco come… - pdnetwork : La “collaborazione col governo” secondo Meloni: • dare del criminale al Presidente del Consiglio • diffondere bufa… - ilfoglio_it : Contratti in scadenza e risultati scadenti. Parisi non fornisce dati chiari sul lavoro dei 3 mila operatori di Anpa… - DoraParadies : RT @federturismo: I dati @istat_it sul Pil del 2° trimestre 2020 (periodo del lockdown) mettono nero su bianco ciò che gli addetti al setto… - MonachinoSimone : I dati di oggi, 1 Settembre sul #COVID_19 in Italia: • Nuovi Contagi: 978 • Nuovi Decessi: 8 • Terapia Intensiva:… -