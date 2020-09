Harry e Meghan Markle, nel ricordo di Diana (piantando il suo fiore preferito) (Di martedì 1 settembre 2020) Nel ricordo di Diana, anche in California. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle, in occasione dei 23 anni dalla morte di Lady D, hanno visitato una scuola materna di Los Angeles e hanno aiutato i bambini a curare il loro giardino, piantando anche il «nontiscordardimé», il fiore preferito dalla compianta principessa. Un omaggio discreto, silenzioso, ma che non è passato inosservato ai tabloid. Leggi su vanityfair

