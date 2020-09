Grande Fratello Vip 5: i concorrenti (Di martedì 1 settembre 2020) Adua Del Vesco E’ ormai definito il cast del Grande Fratello Vip 5, al via lunedì 14 settembre su Canale 5. Andiamo a scoprire chi sono i papabili ‘vipponi’ che Alfonso Signorini ha deciso di ‘rinchiudere’ nella Casa di Cinecittà. Partiamo dalle donne, alcune già annunciate ed altre ‘rivelate’ tra i concorrenti misteriosi che il GF Vip posta sui social. Ai nomi di Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi, Dayane Mello e Patrizia De Blanck (che si è dichiarata da sola come nuova gieffina), dovrebbero aggiungersi quelli di altri personaggi ben noti al mondo dei reality: Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria (tutte e tre ex naufraghe all’Isola dei Famosi). Con loro – stando a Di Più – potrebbero esserci anche le attrici Adua Del ... Leggi su davidemaggio

La “gatta morta” del Grande Fratello si confessa su Rocco Casalino e racconta alcuni episodi accaduti nella casa, molto delicati. Rocco Casalino torna al centro dell’attenzione mediatica per alcune di ...

Rotti gli indugi: c’è il cast ufficiale del Grande Fratello VIP 5

Negli ultimi mesi di nomi ne sono usciti davvero tantissimi. Di indiscrezioni altrettante. E di vip che hanno dovuto smentire la loro partecipazione al Grande Fratello VIP 5, non ne parliamo…Ma finalm ...

