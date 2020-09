Ed Sheeran finalmente papà! Come si chiama la neonata? (Di martedì 1 settembre 2020) Ed Sheeran finalmente è papà! Il cantante in pausa dal suo lavoro da qualche mese ha annunciato la nascita della piccola sul suo profilo Instagram postando una foto di una copertina con dei micro calzini. Il cantante che ha sposato nel 2019 Cherry ragazza conosciuta a liceo è al settimo cielo, la gioia che sta vivendo in questo momento è immensa. Ed Sheeran ha ringraziato lo staff medico che ha aiutato la moglie a partorire e ha fatto sapere che Cherry e la bambina che si chiama Lyra Antarctica Seeborn stanno bene, e che ora vorrebbero vivere questo momento in serenità per questo il cantante ha chiesto ai fans e non solo di provare a rispettare la sua privacy e quella della sua famiglia. “Ciao a tutti! Vi lascio un breve messaggio visto che ci sono alcune novità ... Leggi su quotidianpost

