Dopo 4 mesi torna a crescere l’occupazione. Soprattutto tra le donne e gli over 35. Ma aumenta il numero di persone in cerca di lavoro (Di martedì 1 settembre 2020) A luglio, Dopo quattro mesi di flessioni consecutive, l’occupazione torna a crescere mentre, a fronte del calo dell’inattività, prosegue l’aumento del numero di persone in cerca di lavoro. L’aumento dell’occupazione su base mensile (+0,4% pari a +85mila unità), rende noto l’Istat, coinvolge le donne (+0,8% pari a +80mila), i dipendenti (+0,8% pari a +145mila) e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni; gli uomini occupati risultano sostanzialmente stabili, mentre diminuiscono gli indipendenti. Nel complesso, il tasso di occupazione sale al 57,8% (+0,2 punti percentuali). L’aumento consistente delle persone in cerca di ... Leggi su lanotiziagiornale

LucaBizzarri : Posso dire una cosa? Il partito Democratico che si riunisce il 7 settembre per decidere la linea da tenere per il r… - Fontana3Lorenzo : Un governo che non contrasta l'immigrazione illegale, con le conseguenti fughe degli immigrati dai centri di accogl… - robymancio : È un enorme piacere tornare dopo 9 mesi a Coverciano e rivedere i ragazzi. Spero si possa tornare al più presto all… - somebodyvelse_ : ogni volta che esce una stagione di un anime dopo mesi di attesa dovrebbero fare sempre un mini recap all’inizio pe… - iamsogolden_ : RT @_liamscvtie_: Comunque raga quando vi sentite clown, pensate a c’bo, che dopo mesi sostiene ancora di essere incinta di N*all. Vi senti… -