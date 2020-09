Dl Covid, governo pone ennesima fiducia alla Camera. Maggioranza spaccata (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il governo ha posto la questione di fiducia in aula alla Camera sul decreto recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020. Oggi dalle 14 si terranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia e dalle 15.30 inizierà l'appello nominale. Le opposizioni hanno protestato al grido di "Vergogna, vergogna": "Per problemi tutti interni alla Maggioranza questo governo di fronte a 40 emendamenti prende a sberle il Parlamento", ha detto il deputato di Fi Simone Baldelli. "Cominciamo bene la stagione - ha aggiunto - adesso andate in tv a dire che voi difendete la democrazia e la rappresentanza. Vergogna, siete dei pasticcioni. Questo è l'inizio ... Leggi su ilfogliettone

