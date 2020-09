Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, su Rsa dimostrata incapacità totale (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - La vicenda delle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali, "rappresenta un'altra inquietante e triste pagina della storia che ha interessato e ancora interessa Regione Lombardia, prova dell'incapacità totale che il governatore Fontana ha dimostrato, ignorando oltretutto quanto stava accadendo per oltre due mesi dall'inizio dell'epidemia". E' quanto si sottolinea nella mozione di sfiducia al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, firmata dai consiglieri regionali dei gruppi di opposizione, esclusa Italia Viva. L'8 marzo 2020, con deliberazione della giunta regionale " si palesava la necessità di ampliare la ricettività dei pazienti e liberare rapidamente posti letto per acuti negli ospedali (terapie intensive, sub intensive, malattie ... Leggi su liberoquotidiano

