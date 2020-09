Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «I dati sono buoni ma occhio al tempo di raddoppio» (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° settembre)Secondo giorno di fila di riduzione dei nuovi casi di Coronavirus: nonostante un aumento di 22.532 tamponi rispetto al giorno precedente, oggi le infezioni sono diminuite ancora, passando dai 1.365 contagi di due giorni fa ai 996 di ieri, fino a scendere ai 978 del primo settembre. «I dati degli ultimi due giorni sono certamente positivi», afferma il fisico Giorgio Sestili. «Nonostante l’incremento nel numero di tamponi, oggi la percentuale dei test positivi sul totale è dell’1,2%». «Erano giorni che la percentuale non scendeva sotto il 2%», rimarca il divulgatore scientifico. La situazione però non è affatto rosea: «Il grafico delle terapie ... Leggi su open.online

Coronavirus in Trentino, 3 nuovi contagi: 2 sintomatici. Ci sono 5 persone in ospedale, una in terapia intensiva

TRENTO. L’azienda sanitaria ha diffuso gli ultimi dati aggiornati sul fronte del coronavirus, anche oggi (1 settembre) si sono verificati dei contagi: 3 per la precisione che si aggiungono alle 4 pers ...

