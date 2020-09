Coronavirus, due giocatori Under 21 isolati: uno positivo e l’altro a contatto (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, due giocatori Under 21 isolati, uno positivo e l’altro a contatto, questo è quanto emerso dai tamponi effettuati ieri prima del raduno Coronavirus, due giocatori Under 21 isolati, uno positivo e l’altro a contatto, questo è quanto emerso dai tamponi effettuati ieri prima del raduno. SLOVENIA E SVEZIA- Come riporta Tuttosport, tra i convocati della Nazionale Under 21, un giocatore è risultato positivo al tampone effettuato prima del raduno in vista delle gare contro Slovenia e Svezia in programma a Lignano Sabbiadoro. IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO- Nel rispetto dei protocolli vigenti, lo stesso, oltre ad un altro ... Leggi su calcionews24

