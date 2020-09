Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si starebbero riavvicinando (Di martedì 1 settembre 2020) Nuovo colpo di scena nella storia d’amore fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due, che si erano allontanati (e lasciati), nelle scorse settimane, si starebbero riavvicinando. A svelarlo è Dagospia secondo cui dopo la lite e l’addio al Just Cavalli in Sardegna, la coppia avrebbe deciso di riprovarci. Nelle ultime settimane Ignazio e Cecilia sono stati molto distanti: lei si è rilassata con Belen Rodriguez a Capri, mentre lui si è divertito con l’amico Andrea Damante in Costa Smeralda. Ora però, terminate le vacanze, il ciclista trentino e la modella avrebbero deciso di riavvicinarsi. La coppia si era conosciuta al Grande Fratello Vip quando Cecilia era ancora fidanzata ... Leggi su dilei

