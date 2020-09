Catania, Pellegrino fa il punto su acquisti e cessioni (Di martedì 1 settembre 2020) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore dell'area sportiva del Catania Maurizio Pellegrino ha fatto il punto sul mercato rossazzurro. Questi alcuni passaggi dell'intervista alla Rosea: “Siamo alla ricerca di calciatori che sposino bene la nostra filosofia di calcio e quella del mister Raffaele. I rinforzi a tempo debito, ci servono giocatori veloci, che riescano a rendersi conto che giocare nel Catania è un onore, ma anche una responsabilità ben precisa. In questa piazza il pubblico ti accompagna, ti sostiene, ma pretende grande impegno e risultati”acquisti - “Quelli di Volpe e Sarao sono due profili interessanti. Per Sarao stiamo riflettendo, ma ci sono anche altre ipotesi. Sulle cessioni aspettiamo la valutazione dell’allenatore che ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Catania, Pellegrino fa il punto su acquisti e cessioni - - news_catania : #Gazzetta - #Pellegrino: 'Centrocampo? L'idea è tenere molti giocatori' - ideaRACatania : ???ASSE CATANIA-REGGINA. Non è segreto il contatto tra Maurizio Pellegrino e Massimo Taibi. Secondo @tuttoreggina g… - ideaRACatania : ???PIACE ROSAIA. A confermarlo è lo stesso Maurizio Pellegrino. Giacomo Rosaia, mediano in forza al Cesena dopo le… - news_catania : #Gazzetta - #Pellegrino: 'Priorità in attacco per il nuovo #Catania' -