Bombardamenti del 31 agosto '43, commemorazione a Pescara (Di martedì 1 settembre 2020) Pescara - Si è svolta ieri sera presso la Sala Consigliare del Comune di Pescara - e non più, causa maltempo, in largo Chiola come previsto inizialmente - la cerimonia di commemorazione delle vittime dei Bombardamenti sulla città di Pescara del 31 agosto del 1943. Una corona di alloro è stata deposta dal sindaco Carlo Masci, dal presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli e dal Prefetto vicario, Carlo Torlontano, in ricordo delle oltre duemila vittime. Presenti, oltre alle associazioni combattentistiche e d'arma con i loro gonfaloni, il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri. "Se è vero che la storia non assolve e non condanna, perché la storia ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Si è svolta ieri sera presso la Sala Consigliare del Comune di Pescara - e non più, causa maltempo, in largo Chiola come previsto inizialmente - la cerimonia di commemorazione delle vittime dei bombar ...

Si è svolta ieri sera presso la Sala Consigliare del Comune di Pescara - e non più, causa maltempo, in largo Chiola come previsto inizialmente - la cerimonia di commemorazione delle vittime dei bombar ...