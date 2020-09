Barbara D’Urso torna al lavoro ma sono subito ‘mazzate’: “Che brutta, orrenda!” (Di martedì 1 settembre 2020) Vacanze finite per la regina indiscussa di Canale 5. Dopo aver ricaricato le pile tra mare, piscina e campagna Barbara D’Urso è rientrata a Milano per rimettersi al lavoro. È stata lei stessa ad annunciarlo qualche giorno fa lanciando anche una specie di countdown e proprio in una delle ultime storie ha pubblicato delle riprese dal suo camerino a Cologno Monzese. D’altronde manca meno di una settimana al ritorno in tv, come sempre in diretta, con Pomeriggio 5. La prima puntata dello show che va in onda dal lunedì al venerdì è infatti fissata per il prossimo 7 settembre. Non solo. Carmelita tornerà a far compagnia al suo pubblico anche la domenica, in prima serata, con il suo Live – Non è la D’Urso, che ripartirà invece il 13 settembre. (Continua dopo la foto) Ancora, per ... Leggi su caffeinamagazine

beretta_gio : RT @NapoliCapitale: Volevo solo ricordare all'Italia che a Napoli schifiamo Barbara D'Urso...piace solo a voi! - Enzoenzoenz : RT @NapoliCapitale: Volevo solo ricordare all'Italia che a Napoli schifiamo Barbara D'Urso...piace solo a voi! - DonnaGlamour : L’ira di Barbara D’Urso: ha perso la domenica pomeriggio? - Simone53773541 : @masolinismo Barbara D'Urso ha più credibilità di questo tizio qua - Elaman58 : Io questa storia che Vasco Rossi ha dedicato una canzone a Barbara D'Urso da ragazzi , quando erano fidanzati , non l'ho mai digerita. -

