Armine Harutyunyan rompe il silenzio: “Le persone sono spaventate” (Di martedì 1 settembre 2020) Chi è Armine Harutyunyan è la domanda più citata e ricercata sul web. Critiche ed insulti sui suoi lineamenti prettamente armeni, hanno occupato gran parte della cronaca rosa e non solo. Questa ragazza dal profilo singolare ha 23 anni ed è la modella più cliccata del momento. Purtroppo il suo nome è oggi così diffuso non per una schiera di fan adorati, ma per un fiume incontrollabile di critiche rivolte al suo aspetto. Scelta da Gucci per Milano Fashion Week dell’anno scorso, una fake news avrebbe diffuso la notizia secondo il quale lo stesso marchio di moda la classificherebbe tra le “100 modelle più sexy del mondo”. Una notizia inventata, ma che purtroppo ha scatenato un’ondata di body shaming nei suoi confronti. Che sia lecito esprimere la proprie opinione, è ... Leggi su velvetgossip

elenabonetti : Armine Harutyunyan viene insultata perché per alcuni - troppi - il suo volto non sarebbe abbastanza bello per conse… - Corriere : Perché tutti se la prendono con Armine, la modella Gucci tra bufale e body shaming in... - zazoomblog : Armine Harutyunyan e il saluto romano la modella di Gucci precisa: “Era uno scherzo” - #Armine #Harutyunyan… - alex_asr : Avrò il Gusto dell'Orrido Forse..ma a me Armine me '' Attizza ''.. #Sapevatelo #Armine #ArmineHarutyunyan… - Dixy62553861 : RT @tweetnewsit: #Ipocrisia femminile. Questa è Armine Harutyunyan 23enne modella riconosciuta da #Gucci come una della cento modelle più #… -