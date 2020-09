Afroamericano ucciso dalla polizia, proteste e tensioni a Los Angeles (Di martedì 1 settembre 2020) Afroamericano ucciso dalla polizia a Los Angeles. proteste e tensioni con molti cittadini che sono scesi in strada. LOS Angeles (STATI UNITI) – Afroamericano ucciso dalla polizia a Los Angeles. La sparatoria sarebbe avvenuta nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la vittima avrebbe aggredito uno degli agenti con pugni in faccia prima di essere ferito mortalmente. Aperta un’inchiesta per cercare di accertare meglio la dinamica di quanto successo. proteste e tensioni a Los Angeles L’episodio ha provocato la reazione di molte persone che ... Leggi su newsmondo

