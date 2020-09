"A Zingaretti invidio solo una cosa". Notate nulla in questa foto? Salvini ridicolizza il leader del Pd (Di martedì 1 settembre 2020) Game, set, match. Si potrebbe mutuare il lessico tennistico per commentare uno degli ultimi post di Matteo Salvini su Twitter, dove mette nel mirino il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Nella foto, si vede Zinga a un evento del Pd. Segni particolari? Non c'è nessuno. Tutto il contrario rispetto agli eventi della Lega con Salvini come protagonista, che raccoglie migliaia di sostenitori in ogni piazza scatenando le ire di chi sostiene che si vengano a creare pericolosi assembramenti. E proprio su queste critiche il leghista fa leva, cinguettando: "Una sola cosa invidio al Pd e alla sinistra: quando fanno comizi non hanno problemi di assembramento", conclude Salvini. Non c'è niente da aggiungere. Leggi su liberoquotidiano

